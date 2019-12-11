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Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nden “7'den 70'e Gönül Köprüsü” kampanyası
ANKARA (AA) - Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örülmesini içerek "7’den 70’e Gönül Köprüsü" kampanyası başlattı. Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki...
Genel 11.12.2019, 11:59
ANKARA (AA) - Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örülmesini içerek "7’den 70’e Gönül Köprüsü" kampanyası başlattı.
Kursiyerlerin 1 Ocak 2020'ye kadar öreceği ürünlerle çocuklar sevindirilecek.
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