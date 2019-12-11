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Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nden “7'den 70'e Gönül Köprüsü” kampanyası

ANKARA (AA) - Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örülmesini içerek "7’den 70’e Gönül Köprüsü" kampanyası başlattı. Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki...

Genel 11.12.2019, 11:59
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nden “7'den 70'e Gönül Köprüsü” kampanyası
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ANKARA (AA) - Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örülmesini içerek "7’den 70’e Gönül Köprüsü" kampanyası başlattı.

Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki kursiyerlere, 6-7 yaş grubu ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örmeleri için yumak verildi.

Kursiyerlerin 1 Ocak 2020'ye kadar öreceği ürünlerle çocuklar sevindirilecek.

#BEYPAZARI
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