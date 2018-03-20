Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ekici:

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Halk Eğitim Merkezi müdürlüklerinin işbirliğiyle açılan kurslarda, 2018 yılının ilk 3 ayında 322 kişiye kurs verildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Yavuz Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkı bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Ekici, "Bu kapsamda, Halk Eğitim Müdürlüğü ile sürdürülen çalışmalarda 2018 yılının ilk 3 ayında 322 kişiye kurs verildi. Arıcılık, Antep fıstığı yetiştiriciliği, süt hijyeni tıbbi aromatik bitkiler, sürü yönetimi kursu verildi. Halen değişik branşlarda kurslar açılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. 2 gün sonra bağ budama, meyve budama ve bakım konularında kurs başlatacağız." dedi.

Ekici, ilçe genelinde işletmelere yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü ve birçok işletmenin temizlik ve hijyen konularında uyarıldığını da kaydetti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun aralık ayındaki 2. çağrı döneminin, meyve, sebze paketleme başlığı altında Ankara'da 5 projenin onaylandığını anımsatarak Ekici, bunlardan 4'ünün Beypazarı ilçesinde uygulanacağını aktardı.