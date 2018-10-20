Beypazarı Emniyetinden dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Bankaların ATM cihazlarına uyarıcı yazılar asan emniyet görevlileri, bankamatik kartları makineye sıkışan kişilerin, bu durumda yardımcı olma bahanesiyle yanlarına gelen kötü niyetli kişilere inanıp, onlara şifrelerini paylaşmamalarını istedi.

Yetkililer, ayrıca eksik ödeme ve pul alma yalanı uyduranlara da itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Şüpheli durumda "155 Polis İmdat" hattının aranmasını isteyen yetkililer, öte yandan telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, para isteyenlere de kanılmaması gerektiğinin altını çizdi.