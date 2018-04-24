Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri camide

ANKARA (AA) - Beypazarı Anadolu İmama Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri, okullarının bahçesinde bulunan Tatbikat Camii'nde olduğu gibi ilçe genelindeki camilerde imamlık, müezzinlik ve hatiplik yaptığı bildirildi.

Okul idaresinden yapılan açıklamada, son sınıfa gelen öğrencilerin bilgi ve becerilerini, geliştirmek üzere ilçede bulunan camilerde imamlık, hatiplik, müezzinlik yaparak kendilerini geliştirmeye çalıştıkları kaydedildi.

Son sınıfa gelen kız öğrencilerin de kız Kur'an kurslarında mesleki uygulama yapmalarının sağlandığı ifade edilen açıklamada, "Okulun erkek ve kız öğrencileri planlanan çalışma kapsamında ilçede bulunan cami ve Kur'an kurslarında başarılı bir şekilde mesleki uygulamalarını yapmaya çalışmaktalar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öğrencilerin camilerde ve Kur'an kurslarında mesleki uygulamalarda bulundukları sırada öğretmenleri tarafından değerlendirildikleri de aktarıldı.