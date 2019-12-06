Beyin ve omurilik damar hastalıklarına neştersiz tedavi
İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünden Prof. Dr. Erol Akgül, "Girişimsel nöroradyoloji ile klasik açık cerrahi yerine, yüksek teknoloji ve görüntüleme teknikleri kılavuzluğunda beyin ve omurilik...
İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünden Prof. Dr. Erol Akgül, "Girişimsel nöroradyoloji ile klasik açık cerrahi yerine, yüksek teknoloji ve görüntüleme teknikleri kılavuzluğunda beyin ve omurilik damar hastalıklarının tedavisini sağlayabiliyoruz." dedi.
Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, beyin ve omurilik damar hastalıklarının tedavisinde girişimsel nöroradyolojinin önemine işaret etti.
Girişimsel nöroradyolojide temel görüntüleme yöntemi ve tedavide kullanılan yöntemin anjiyografi olduğuna işaret eden Akgül, şu değerlendirmelerde bulundu:
"1990'lı yıllardan sonra, teknolojik gelişime paralel olarak bu alanda hızlı değişimler yaşandı. Bunun sonucunda uygulama alanı genişlemiş ve bu yolla tedavi edilebilen hastalıklar çeşitlilik kazandı. Girişimsel nöroradyolojiyle beyin anevrizması (baloncuk), beyin arteriovenöz malformasyonu (AVM; beyin damar yumağı), dural arteriovenöz fistül/malformasyon (dural AVF)/karotikokavernöz fistül, atardamar darlıkları (beyin içinde ve boyunda), akut inme (stroke; ani gelişen felç) ve tümör embolizasyonu (damar tıkama) tedavi edilebiliyor."
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