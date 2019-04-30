Beyin kanaması sonucu ölen polis toprağa verildi

KIRŞEHİR (AA) - Batman'da, beyin kanaması sonucu dün hayatını kaybeden polis memuru Kubilay Fırat'ın cenazesi memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından kara yoluyla Kırşehir'e getirilen 36 yaşındaki Fırat için merkeze bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Camisi'nde tören düzenlendi.
Fırat'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kışlapınar Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, polis memurunun eşi ve yakınları, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, protokol üyeleri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Polis memuru Kubilay Fırat'ın, beynindeki tümör nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.