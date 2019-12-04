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"Beyaz kürklü gelincik" vatandaş kamerasına yakalandı

- Sivas'ın Hafik ilçesinde, koruma altında bulunan ve gece avlandığı için görüntülenmesi zor olan beyaz kürklü gelincik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Genel 04.12.2019, 16:23
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde, beyaz kürklü gelincik, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünde görevli Burak Ayvalıoğlu, Acısu Köprüsü'nde suyun debisini ölçtüğü sırada beyaz kürklü bir hayvan gördü.

Ayvalıoğlu, daha sonra yaptığı araştırmada, cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği hayvanın, koruma altında bulunan ve gece avlandığı için görüntülenmesi zor olan beyaz kürklü gelincik olduğunu belirledi.

Burak Ayvalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez karşılaştığı beyaz kürklü gelinciğin nadir görülen bir tür olduğunu öğrendiğini, hayvanı görünce çok şaşırdığını söyledi.

#beyaz gelincik #Burak Ayvalıoğlu #Sivas
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