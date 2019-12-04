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"Beyaz kürklü gelincik" vatandaş kamerasına yakalandı
- Sivas'ın Hafik ilçesinde, koruma altında bulunan ve gece avlandığı için görüntülenmesi zor olan beyaz kürklü gelincik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Genel 04.12.2019, 16:23
SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde, beyaz kürklü gelincik, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ayvalıoğlu, daha sonra yaptığı araştırmada, cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği hayvanın, koruma altında bulunan ve gece avlandığı için görüntülenmesi zor olan beyaz kürklü gelincik olduğunu belirledi.
Burak Ayvalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez karşılaştığı beyaz kürklü gelinciğin nadir görülen bir tür olduğunu öğrendiğini, hayvanı görünce çok şaşırdığını söyledi.
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