Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bayram Ölmez yönetimindeki 60 YC 724 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Bilgin Yıldız (41) idaresindeki 06 DY 9716 plakalı beton mikseri, Sivas-Ankara kara yolu Yıldız köprüsünde çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan Türkan Ölmez (47), Fetanet Ölmez (9) ve Fahri Ölmez (16) AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Ağır yaralanan Türkan ve Fetanet Ölmez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Bayram ve Fahri Ölmez ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında kara yolunun Ankara-Sivas yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı.