Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı

ANKARA (AA) - Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel program düzenlendi.
Beştepe Millet Camii'nde saat 23.30'da başlayan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Beştepe Millet Camisi imam hatibi Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kadir Gecesi Özel Programı'nda ayrıca Asım Akkuş yönetimindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ilahiler ve salavatlar okudu.
Program, Pursaklar İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan'ın duasının ardından sona erdi.