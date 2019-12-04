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Berlin'de Ara Güler sergisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Genel 04.12.2019, 14:04
Berlin'de Ara Güler sergisi
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BERLİN (AA) - "Freundeskreis Willy-Brandt-Haus" derneğince düzenlenen ve Ara Güler'in yaklaşık 14 fotoğrafından oluşan sergi, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Genel Merkezi "Willy Brand Evi'nde" (Willy-Brandt-Haus) ziyaretçilere açıldı.

Öte yandan aynı binada açılan "2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri" sergisinde, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona'nın İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında çektiği "Filistinlilerin Dönüş Hakkı Protestoları" isimli fotoğraf dizisiyle, belgesel dalında 3'üncülüğü kazandığı fotoğraf da sergileniyor.

İki sergi, 2 Şubat 2020'ye kadar Willy-Brandt Evi'nde gezilebilecek.

#Ara Güler fotoğraf sergisi #BERLIN #kültür
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