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Berlin'de Ara Güler sergisi
Almanya'nın başkenti Berlin'de Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.
Genel 04.12.2019, 14:04
BERLİN (AA) - "Freundeskreis Willy-Brandt-Haus" derneğince düzenlenen ve Ara Güler'in yaklaşık 14 fotoğrafından oluşan sergi, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Genel Merkezi "Willy Brand Evi'nde" (Willy-Brandt-Haus) ziyaretçilere açıldı.
İki sergi, 2 Şubat 2020'ye kadar Willy-Brandt Evi'nde gezilebilecek.
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