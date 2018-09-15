Belediye hizmetlerinde bisikletli dönem

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen yıl bisiklet yılı kapsamında alınan bisikletleri belediye hizmetlerinde kullanmaya başladıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi Belediyesi olarak kamu hizmetinde verimlilik ve etkinliğe katkı sağlaması amacıyla temizlik hizmetlerinde şu anda 30 pedallı ve 20 elektrikli bisiklet kullanan çalışan bulunduğunu belirtti.

Özellikle yakın mesafelerle parklar arasında bisiklet kulanımının zaman açısından daha etkin hizmet verilmesine vesile olunduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kamu hizmeti süreklilik ister, verimlilik ister ve tabii ki daha ucuz ve ekonomik olması istenir. Bu açıdan Temizlik ile Park ve Bahçeler müdürlüklerinde görevli arkadaşlarımız ile kontrolleri yapan denetim elemanlarımız bisiklet kullanmaktadır. Üç tekerlekli bisikletlerin arka bölümünde sepet de bulunmaktadır. Bu sepetlerle de ilgili iş malzemeleri taşınabilmektedir."