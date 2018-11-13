Belediye başkanlarından, muhtarlara ziyaret

YOZGAT (AA) – Kırşehir'in Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz ve Köseli Belde Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, Yozgat'ın Yerköy Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla sohbet etti.

Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yerköy ile Çiçekdağı'nın iki ayrı ile bağlı ilçe olmasına rağmen iç içe girmiş her iki ilçenin de verilen hizmetlerden yararlandığını söyledi

Muhtarlık görevinin önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Deniz, "Yerköy ilçesinde görevde bulunan muhtarlarımızı ziyaret ettik, yapılan ve yapılacak hizmetler konusunda fikir alışverişlerinde bulunduk. Muhtarlarımız zor ve önemli bir görevi ifa etmektedirler. Belediye başkanları olarak bizler de muhtarlarımızın isteklerini yerine getirmek için çalışıyoruz. Mahalli idareler seçimlerine kısa bir süre kaldı. Görevde olan muhtarlarımıza ve aday olan muhtar adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.



Muhtarlar da ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Deniz ve Yılmaz'a teşekkür etti.

