Belediye Başkanı Öntaş, ASKİ'yi ziyaret ettik

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ASKİ Nallıhan Şefliği'ni ziyaret etti.

Öntaş, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ve bazı Belediye Meclis üyeleriyle ASKİ Nallıhan Şefliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Öntaş, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na geçiş sürecinde verdikleri teklifle, su tarifelerinin makul seviyede tutulduğunu belirtti.

ASKİ görevlilerinin ilçe halkına kesintisiz su verme çabasında olduğunu ifade eden Öntaş, "Araç donanımı olarak giderek güçlenen ASKİ, arızalara daha kısa sürede müdahale etmeye başladı. Gecelerini gündüze katarak ilçeye kesintisi temiz su verme çabasındalar." dedi.