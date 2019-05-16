Belediye Başkanı Köse'den, parklarda inceleme

ANKARA (AA) - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki parklarda incelemelerde bulundu.Köse, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yandan parkları yaza hazırlarken, bir yandan bakımlarını yaptıklarını bildirdi....

Belediye Başkanı Köse'den, parklarda inceleme
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ANKARA (AA) - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki parklarda incelemelerde bulundu.

Köse, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yandan parkları yaza hazırlarken, bir yandan bakımlarını yaptıklarını bildirdi.

Vatandaşların yazın keyfini yemyeşil parklarda huzurlu şekilde sürmelerini istediklerini aktaran Köse, parklarda vakit geçirenlerle sohbet etti.


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