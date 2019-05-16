Belediye Başkanı Köse'den, parklarda inceleme

ANKARA (AA) - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki parklarda incelemelerde bulundu.
Vatandaşların yazın keyfini yemyeşil parklarda huzurlu şekilde sürmelerini istediklerini aktaran Köse, parklarda vakit geçirenlerle sohbet etti.
ANKARA (AA) - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki parklarda incelemelerde bulundu.Köse, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yandan parkları yaza hazırlarken, bir yandan bakımlarını yaptıklarını bildirdi....
ANKARA (AA) - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki parklarda incelemelerde bulundu.
Vatandaşların yazın keyfini yemyeşil parklarda huzurlu şekilde sürmelerini istediklerini aktaran Köse, parklarda vakit geçirenlerle sohbet etti.