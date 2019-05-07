Belediye Başkanı iftarda şehit ailesine konuk oldu

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, eşi Rabia Demirbaş ve beraberindeki heyetle iftarda, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın ailesine konuk oldu.

Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın Akkuzulu’daki baba ocağında evine giden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’a, eşi Rabia Demirbaş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da eşlik etti.

İlk iftarını şehit Yener Kırıkcı’nın ailesiyle geçiren Başkan Demirbaş, bunun kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini söyledi.

Şehidin ailesinin bir evlatlarını vatanın bağımsızlığı ve bekası için canını feda ettiğini anımsatan Başkan Demirbaş, ‘’Mustafa amcamızın bir oğlu gitti, 80 milyon evladı oldu. Bizler de artık sizlerin bir evladınız. Mutlaka onun yokluğunu unutturamayız ama her an sizlerin yanınızda olacağız ve onun yerini doldurmak için var gücümüzle çalışacağız’’ dedi.

Vatan için canlarını feda edenler için ne yapılsa az olduğunu dile getiren Milletvekili Zeynep Yıldız da her zaman şehit yakınlarının yanında olacaklarını kaydetti.