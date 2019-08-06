Belediye Başkanı Demirbaş, kurban satış yerlerini denetledi

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ekiplerle ilçede kurban satışı ve kesimi yapılacak yerleri denetledi.

Kesim yerlerinin başta hijyen olmak üzere genel kurallara uygunluğunu denetleyen ekipler, ayrıca kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de inceleyerek, denetimlerde görülen eksiklerin giderilmesi için ilgililere uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Demirbaş da denetimlerde vatandaşların hayırlı, bereketli ve sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmesini diledi.

Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi ilçede tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İlçedeki mezbahana ve canlı hayvan pazarındaki kesimhane başta olmak üzere 86 besi çiftliğinde kurban kesimi yapılması kararı alındı. Vatandaşlarımızın kesim yerlerinde kurban ibadetini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi için Kurban Denetim Komisyonu olarak her türlü tedbiri alarak, denetimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Buradan tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah kestikleri kurbanları kabul etsin. İnşallah kazasız, belasız, ağız tadıyla yedirmeyi de nasip etsin."

Besici Ali İhsan Eryılmaz'da "Allah'a çok şükür tüm kurbanlıklarımızı sattık. Kurbanlık kesimine gelen müşterilerimize ücretsiz sabah kahvaltısı veriyoruz. Kesilen kurbanların parçalamasını yapıyoruz. Elimizden geldiğince herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Burada 12 kasapla hizmet veriyoruz." dedi.



