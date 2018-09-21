Belediye Başkanı Aydın, pazar esnafıyla buluştu

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cuma Pazarı'nda pazar esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın, esnafların daveti üzerine pazarcılarla buluştu.

Esnafla bir süre sohbet eden Aydın, onların istek ve taleplerini dinledi.

Aydın, halkın mutluluğu ve esnafların memnuniyeti adına birçok projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Pazar esnafının birçok sorununu çözdüklerini aktaran Aydın, "Bu kapsamda Cuma Pazarı modern pazar yeri oldu. Sadece pazar değil burası, aynı zamanda bölge otoparkı, kurban kesim alanı, büyük programların yapıldığı, eğlencelerin yapıldığı çok fonksiyonlu bir alan. Sadece haftanın bir günü pazar kuruluyor ama diğer altı günü burada bölgeye, mahalleye farklı hizmetler sunuluyor. Aynısını Cumartesi Pazarı'na yapıyoruz. Sizlere bu kaliteli projeleri yaptığımız zaman sizlerin de bunun karşılığı verdiğinizi görüyorum. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın da Aydın'ın yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, "Cuma Pazarı hem bizler için, hem vatandaş için çok güzel bir proje oldu. Belediye Başkanımız sadece bizler için değil, Sivas için çok güzel hizmetler gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Pazar esnafı da Aydın'a teşekkür etti.

Aydın'a ziyaretinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

