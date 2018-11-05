Belçika'nın eski kralından DNA testi yaptırması istendi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da mahkeme, Delphine Boel adlı sanatçının, eski Kral İkinci Albert'in kızı olduğunu kanıtlamak için açtığı davada eski kraldan DNA testi yaptırmasını talep etti.

Brüksel İstinaf Mahkemesi, eski Kral İkinci Albert'in 3 ay içinde DNA testini yaptırmak zorunda olduğunu, yaptırmaması durumunda ise yasal olarak Boel'in babası kabul edileceği kararına vardı.

Tahtını 2013'te oğlu Philippe'e bırakan 84 yaşındaki İkinci Albert, 50 yaşındaki sanatçı Boel'in kızı olmadığını savunuyor. Boel ise yaklaşık 10 yıldır kralın babası olduğunu kanıtlamak için çeşitli davalar açıyor.

Resmi görevi bulunmayan eski kralın mahkeme kararları karşısında dokunulmazlığı bulunmuyor.

Belçika'da yoğun olarak tartışılan konu, İkinci Albert'in eşi Kraliçe Paola'nın 1999'da yazdığı kitapta eşinin evlilik dışı bir çocuğu olduğunu iddia etmesiyle gündeme gelmişti.

Muhabir: Şerife Çetin



