Bebek sahibi anneler uykusuz kalmasın diye beşik tasarladı

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, meslek lisesi öğrencisi, kardeşinin bebekken çok ağlaması nedeniyle annesinin yaşadığı sıkıntılardan esinlenerek sese ve ıslaklığa duyarlı beşik tasarladı.

Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Bölümü öğrencisi Hasan Yüceer (17), farklı tasarımlar yapmayı planladığı sırada, kardeşinin küçüklüğünde çok ağlaması ve annesinin üzüntüsü aklına geldi.

Bu düşünceden yola çıkan Yüceer, iç mekan tasarım bölümü öğrencisi Muhammed Ünlü ile ses ve ıslaklığa duyarlı beşik yapmaya karar verdi. Muhammed Ünlü, öğretmenlerinin desteğiyle yaklaşık 2 haftada beşiğin mobilya aksamını yaparken, Yüceer de sese duyarlı elektronik devre ve nem sensörünü planladı.

İki öğrencinin, öğretmenlerinin katkılarıyla yaptığı beşik, ses çıkarıldığında sallanmaya başlıyor, çarşaf ya da bez ıslandığında ise alarm veriyor.

Hem eğitim görüp hem de harçlıklarını kazanan öğrencilerden Hasan Yüceer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükken geceleri sürekli uyanarak ağlayan kardeşinin annesine verdiği sıkıntıdan yola çıkarak böyle bir tasarım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Düşüncesini öğretmenleri ve diğer arkadaşlarına anlattığında olumlu karşılandığını ve hemen çalışmaya başladıklarını ifade eden Yüceer, "Kardeşim küçükken geceleri hep ağlardı, annem de geceleri kalkıp beşiğini sallardı. Anneme biraz sıkıntı çıkarırdı. Annelerin geçmişte yaşadığı bu sıkıntıdan yola çıkarak bir proje geliştirdik ve yapmaya karar verdik. Mobilya ve elektrik bölümleriyle tasarladık. Hocalarımızın yardımıyla ahşabını biz yaptık, elektrik aksamını da o bölümdeki arkadaşlarımız yaptı." dedi.

Öğrenci Muhammed Ünlü de eğitimlerinin yanı sıra yeni şeyler tasarlamayı çok istediklerini, arkadaşından gelen bu öneriyle ortak bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Beşiğin mobilya aksamını yaptığını aktaran Ünlü, "Arkadaşlarımızla böyle bir proje tasarladık. Ses sensörü ile sallanan beşik, bebek ağladığında hareket ederek uyumasını sağlıyor. Nem sensörü de bebek altını ıslattığında alarmla anneye haber veriyor." diye konuştu.

Okul Müdürü Necip Fazıl Barutçu, öğrencilerinin yeni tasarımlar peşinde olduğunu, beşik projesi iletildiğinde her türlü desteği verdiklerini anlattı.

Annelerin yaşadığı zorlukları bir nebze olsun hafifletebilecek beşik projesinin, seri üretime geçirilebilecek nitelikte olduğuna işaret eden Barutçu, "Bu projeyi hayata geçirirken ileri aşamalarını da hedefledik. Biz prototipini yaptık, sanayicilerimiz, esnafımız bunu seri üretime geçirmeyi düşünürse bunlara da açığız. Ortak bir çalışmayla seri üretime geçip piyasaya sunabiliriz." ifadelerini kullandı.