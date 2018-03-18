BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur ittifakını destekliyoruz

BERLİN (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hem Suriye'nin hem Irak'ın kuzeyinde hem de Türkiye'nin içindeki PKK'nın yok edileceğini söyledi.

"Çanakkale Şehitlerini ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun Anma Programı"na katılmak üzere Berlin'e gelen Destici, program öncesi düzenlenen basın toplantısında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un PKK'yı eğittiğini ve ABD'nin PKK için düşündüğü coğrafyanın Menbiç'in doğusu olduğunu belirterek, ''Biz buna göz yumamayız. Hem Suriye'nin hem Irak'ın kuzeyinde hem Türkiye'nin içindeki PKK yok edilecektir. BBP olarak başından bu yana bu mücadeleyi destekledik sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin 30 yıldan bu yana teröre karşı ciddi mücadele verdiğini son dönemlerde özellikle Suriye'de iç savaş sonrası PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyine yerleşmesi dolayısıyla Türkiye'nin ciddi adımlar attığını belirten Destici, bugüne kadar yapılan tüm harekatların doğru ve sonuç alıcı olduğunu kaydetti.

Destici, Afrin'in de teröristlerden temizleneceğini ve gerçek sahiplerine teslime edileceğinin altını çizdi.

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı hakkında Avrupa'dan yükselen olumsuz sesler olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Bu operasyon Kürtlere karşı yapılıyormuş gibi gösteriliyor. Bu Türkiye açısından kabul edilemez bir durumdur. Avrupa kendini gözden geçirmeleridir. PKK terör örgütüdür PYD/YPG onun uzantısıdır ve hatta kendisidir. Hal böyleyken Avrupa ülkelerinin PKK'ya arka çıkıyor olmasını Türkiye'nin vatandaşları olarak anlamakta güçlük çekiyoruz. Türkiye'nin yaptığı bu mücadele Avrupa için de bir mücadeledir. Terör örgütlerinin bugün Suriye'de yaptıkları eylemleri yarın Almanya'da, Fransa'da ve Avusturya'da yapmayacaklarının garantisi yoktur.''

Avrupa'da özellikle Türk camileri ve iş yerlerine yapılan saldırıların arkasında kimler olduğunu Avrupa ülkelerinin araştırması gerektiğini ifade eden Destici, bu saldırılara bakıldığında dahi nasıl bir terör örgütüyle karşı karşıya olunduğunun görülebileceğini belirtti.

Destici, Avrupa'nın teröre verdiği desteğin alınlarında kara leke olarak kalacağını vurguladı.

Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu vurgulayan Destici, ''Bunların en önemlilerinden birisi Çanakkale Zaferidir. Bu zaferi armağan eden Anadolu'da Müslüman Türk'ün ebediyete kadar kalmasının adımlarını atan şehitlerimize, gazilerimize ve ecdadımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Çanakkale Zaferinde mimarlığı bulunan Mustafa Kemal olmak üzere tüm komutanlarını rahmetle anıyorum.'' diye konuştu.

Avrupa'daki cami saldırıları

Berlin'de geçen hafta kundaklanan ve kullanılamaz hale gelen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camisi'ni ziyaret ettiklerini dile getiren Destici böyle bir barbarlık ve insanlık dışı uygulamanın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Destici, hangi dinin ibadet yeri olursa olursa buraların kutsal ve dokunulmaz mekanlar olduğuna işaret ederek, ''Buralara dokunmak dinler arası savaşı körüklemek anlamına gelir. Kim yaparsa yapsın kime karşı yaparsa yapsın şiddetin her türlüsüne karşıyız.'' ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin özellikle camilere ve iş yerlerine yapılan saldırılara karşı daha ciddi önlemler alması gerektiğini ifade eden BBP lideri, ''Şayet Alman hükümeti eğer ciddi tedbirler alır ciddi müeyyideler getirirse bu saldırıların önlenebileceğini düşünüyoruz.'' diye konuştu.

Cumhur ittifakını destekliyoruz

Destici, 2019 seçimlerine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, 16 Nisan referandumundan bu yana cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sürecini desteklediklerini belirtti.

TBMM'de kabul edilen uyum yasaları ve ittifak yasasına atıfta bulunan Destici, CHP'nin itirazlarını eleştirerek, ''Keşke CHP kendi döneminde barajı kaldırsaydı da bugün bu tartışmalar yaşanmasaydı. 1983'ten bugüne kadar kim iktidar ya da iktidar ortağı olduysa bu vebal hepsinindir. Bizim bu konuda vebalimiz yok.'' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur ittifakını desteklediklerini ve doğru bulduklarını vurgulayan Destici, "İttifak oluşturulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bunun Türkiye, İslam dünyası ve Avrupa Türk'ünün de hayrına olacağını düşünüyoruz.'' diye konuştu.