BBP Genel Başkanı Destici: Bugün birlik kazandı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sandığa giderek, ülkenin istikbali için milli iradesini ortaya koyan ve demokrasi şöleninde payı olan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

"Bugün birlik kazandı, milletin iradesi ve Mehmetçiklerimiz kazandı" ifadesini kullanan Destici, milleti Mecliste temsil etme görevini, layıkıyla ve ülke değerlerini gözeterek gerçekleştireceğini söyledi.

Destici, "Mağdur kesimlerin sesi olmaya, en başta bu milletin ve sonra Türk İslam coğrafyalarının, derdiyle dertlenip, sevinciyle sevinmeye, bu uğurda hizmet erleri olmaya hazırız." dedi.

BBP kimlikleriyle AK Parti listelerinden aday olan milletvekili adaylarına teşekkür eden Destici, "Bütün arkadaşlarımızla beraber ülkenizi büyütmenin milletimizin refahını artırmanın gayreti içinde olacağız. Büyük Birlik Partisi Anadolu insanının Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaşan eli olacaktır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk siyasi tarihine katkısının çok büyük olduğu vurgulayan Destici, "Özellikle Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hainlere karşı aldığı tavırlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Kızıl Elma'dır"

Destici, 10 yıl aradan sonra Cumhur İttifakı ile Meclise girmenin sorumluluğunun farkında olduklarını vurgulayarak, "Tüm kılık değiştirmiş, taşeron terör örgütlerine karşı savaşacak, yeri gelirse bizler de şehadet gömleğini hiç düşünmeden giyeceğiz. Bizim hedefimiz Kızıl Elma'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici'den Bahçeli'ye tebrik telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

BBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Destici'nin MHP Lideri Bahçeli'yi telefonla arayarak, milletvekili olmasından dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Muhabir: Fatih Türkyılmaz, Hamdi Çelikbaş