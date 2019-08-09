Bayramda ücretsiz ulaşım

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramında belediye otobüsleri ve raylı sistemden ücretsiz yararlanılacağını açıkladı.
Ulaşımda ücretsiz uygulamanın arife gününü Kurban Bayramının ilk gününe bağlayan gece saat 00.00'da başlayacağını ifade eden Büyükkılıç, 14 Ağustos Çarşamba saat 24.00'te sona ereceğini aktardı.
Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşımda ücretsiz uygulamanın sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile raylı sistemde geçerli olacağını, özel halk otobüslerinin uygulama kapsamında bulunmadığını kaydetti.