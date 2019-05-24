Bayramda mutsuz çocuk kalmasın diye mücadele veriyorlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, kurdukları öğrenci topluluğu ile farkındalık oluşturan projelere imza atıyor.

Geçen yıl bir grup arkadaş tarafından kurulan "Teşvik-Et öğrenci" isimli üniversite topluluğu, yardıma muhtaç insanlara ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye başladı.

Kırşehir'de bulunan bazı ilkokullardaki öğrencilere kırtasiye, kıyafet, yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı gibi birçok konuda proje uygulayan topluluk üyeleri, kendi harçlıklarından biriktirdikleri para ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram öncesi kıyafet yardımı yaptı.

Topluluk üyesi öğrencilerden Mustafa Ay, AA muhabirine, 'Bayramda mutsuz çocuk kalmasın'' sloganıyla yola çıkarak bu çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Çocuklara ve yaşlılara yardımcı olmayı amaçladıklarını vurgulayan Ay, şöyle konuştu:

"Daha önce de arkadaşlarımızla topluluğumuz adına birçok faaliyet yaptık. Bu sefer kampanyamızda tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi çocuklarımızı bayram için giydiriyor, mutlu ediyor ve onların mutluluğu ile mutlu oluyoruz. Bu tarz projelerin insanlara duyurulmasını istiyoruz. Çünkü ne kadar çok kişiye ulaşırsak aynı şekilde o kadar çok kişiye yardım edebiliriz."

Öğrenci Büşra Şen ise çocukların her zaman mutlu olmaları gerektiğini ve onları mutlu ederek gönüllere dokunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

