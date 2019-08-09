ANKARA (AA) - Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de kılınacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:



"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.



