Bayat Mahallesinde Buluşma Günü

KONYA (AA) - Beyşehir'de "Bayat Mahallesi Buluşma Günü" etikinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Bayat Mahallesi'ndeki eski bir okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, mahalle sakinleri ile gurbetçi vatandaşları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yoğun ilgi ve katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Özaltun, "Beyşehir'in 67 mahallesine olduğu gibi Bayat'ta da talep edilen birçok hizmeti yerine getiriyoruz. İnşallah bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte, Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından katılımcılara yemek ve çeşitli içecek ikramında bulunuldu.



