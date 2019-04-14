Batı ve Orta Karadeniz'deki 5 il için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde bugün kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra Samsun ve Sinop çevreleriyle Amasya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bolu ve Düzce çevrelerinde de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanakların akşam saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muhabir: Ayşenur Sağlam



