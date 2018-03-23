Başkentteki yangınların en büyük nedeni sigara ve kibrit

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının raporuna göre, Ankara'da şubat ayında meydana gelen 424 yangından 121'nin, tedbirsizlik ve ihmal sonucu atılan sigara izmariti ile kibritten kaynaklandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, geçen ay meydana gelen yangınların kaynağına ilişkin rapor hazırladı.

Rapora göre şubat ayında meydana gelen 424 yangının 121'i tedbirsizlik ve ihmal sonucu atılan sigara ile kibritten kaynaklanırken, 78'inin elektrik kontağından, 52'sinin kasıtlı olarak, 35'inin baca tutuşması sonucu, 138'inin ise farklı nedenlerle meydana geldiği tespit edildi.

Yangınların çıkış yerleriyle ilgili dağılımda da 78 yangınla konut ve iş yerleri en üst sırada yer aldı.

Bu sayıyı 76 yangın ile çöplük alanları izlerken, 52 yangın motorlu araçlarda, 47 yangın gecekondularda, 20 yangın otluk alanlarda, 15 yangın ise kulübe ve barakalarda meydana geldi.

- Trafik kazalarına müdahale

Ankara İtfaiyesi aynı dönemde başkent ve civarında meydana gelen 64'ü binek otomobil, 5'i kamyon, 3'ü tır, 1'i otobüs olmak üzere toplam 73 trafik kazasında yaralıların imdadına koştu.

Kaza yerine en kısa sürede ulaşan itfaiye personeli, araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak 112 acil ekiplerine teslim etti.

Vatandaşlardan gelen ihbarları dikkate alan ekipler, 101'i kedi, 27'si köpek, 26'sı kuş, 3'ü değişik türde toplam 157 hayvanı bulunduğu zor durumdan kurtardı.

Vatandaşlardan gelen 275 yardım çağrısına da cevap veren ekipler, bu kapsamda 104 binanın baca temizliğini gerçekleştirdi.

Şubat ayı boyunca 30 su baskınına müdahale ederek değişik mekanlarda biriken suyun tahliyesini gerçekleştiren itfaiye ekipleri, iki göçük olayında hayat kurtarırken, 27 intihara teşebbüs olayını da önlemeyi başardı.

Toplantı, konser gibi sosyal aktivitelerde de tedbir amaçlı önlem alan itfaiye personeli şubat ayında bin 46 denetim hizmeti gerçekleştirirken bin 12 işyerine de "İşyeri İtfaiye Uygunluk Raporu" verdi.