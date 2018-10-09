Başkentteki terör operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte, terör örgütü THKP-C/Direniş'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden biri tutuklanma, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan biri tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Ekim'de 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Örgütün faaliyetlerini takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu belirlenen 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Bir şüphelinin ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.