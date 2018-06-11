Başkentte uyuşturucuyla mücadele

ANKARA (AA) - Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınanlardan 25'i tutuklandı.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Haziran'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.



Operasyonlarda, 88 gram esrar, 746 gram eroin, 6 gram kokain, 2 kilo 924 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 27 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram metamfetamin, 2 gram afyon sakızıyla 99 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 42, bulundurma ve benzer suçlardan ise 34 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 14 bin 340 liraya el konuldu.



