Başkentte trafik kazası: 5 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kazada taksi şoförü Onur ile itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ANKARA (AA) - Başkentte otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ferhat Onur idaresindeki 06 T 0300 plakalı taksi, Mamak ilçesi Plevne Caddesi üzerinde Hüseyin Baykuş yönetimindeki 17 SU 292 plakalı otomobille...
ANKARA (AA) - Başkentte otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kazada taksi şoförü Onur ile itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.