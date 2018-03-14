Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nden Elvankent istikametine giden Mevlana A. yönetimindeki 06 FJ 0001 plakalı otomobil, Selimiye Caddesi kesişiminde Zeki A'nın kullandığı 40 DV 136 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 40 DV 136 plakalı otomobil yol kenarındaki boş araziye savrulurken, araç sürücüsü Zeki A. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ile 06 FJ 0001 plakalı otomobilin sürücüsü Mevlana A. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri araçlardan çıkardıkları yaralıları Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesine götürdü.

Kimliği henüz tespit edilemeyen yaralılardan biri kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Zeki A'nın cesedi ise belediyeye ait cenaze aracıyla hastane morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi bir süre ulaşıma kapalı kaldı.