Başkentte trafik kazaları: 3 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ve Altındağ ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında ikisi polis üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu'ndan Esenboğa Havalimanı yönüne giden Yunus ekiplerinin kullandığı 06 A 48338 plakalı polis aracı, Mamak'taki Bayındır Barajı Köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada hafif yaralanan iki polis memuru 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Altındağ Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine seyreden Muhammed Emin Dalyan'ın kullandığı 06 GC 8303 plakalı otomobil ise KOSGEB Genel Müdürlüğü önünde kontrolden çıkıp kaldırımdaki trafik lambası direğine çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü Dalyan'ı ambulansla hastaneye sevk etti.

Kazadan dolayı Kazım Karabekir Caddesi'nin Keçiören istikametindeki trafik akışı yarım saat süreyle tek şeritten sağlandı.



