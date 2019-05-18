Başkentte tır otomobile çarptı: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da tırın yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Faik S'nin kullandığı 06 GCJ 59 plakalı tır, çevre yolunda arıza nedeniyle duran Kadir K. yönetimindeki 06 GB 8454 plakalı otomobile çarptı....

Başkentte tır otomobile çarptı: 2 yaralı
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ANKARA (AA) - Ankara'da tırın yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Faik S'nin kullandığı 06 GCJ 59 plakalı tır, çevre yolunda arıza nedeniyle duran Kadir K. yönetimindeki 06 GB 8454 plakalı otomobile çarptı.

Otomobilde bulunan Fadime K. ve Murat K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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