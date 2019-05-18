Başkentte tır otomobile çarptı: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da tırın yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Otomobilde bulunan Fadime K. ve Murat K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ANKARA (AA) - Ankara'da tırın yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Faik S'nin kullandığı 06 GCJ 59 plakalı tır, çevre yolunda arıza nedeniyle duran Kadir K. yönetimindeki 06 GB 8454 plakalı otomobile çarptı....
ANKARA (AA) - Ankara'da tırın yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Otomobilde bulunan Fadime K. ve Murat K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.