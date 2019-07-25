Başkentte stratejik plan çalıştayı yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya geldiği "2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları" kapsamında çalıştay gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ankara'yı Sen Planla" sloganı ile başlatılan çalışma kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

Harikalar Diyarı'nda gerçekleştirilen çalıştayda, kentin gelecek 5 yılı ve sonrasına ilişkin projeler, ihtiyaçlar ve fikirler masaya yatırılırken katılımcılar, ortak akıl ile şehrin yönetiminin önemine vurgu yaptı.

Çalıştayda, uluslararası kamu denetçileri ve stratejik planlama uzmanları tarafından sunumlar yapıldı, Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık dönemde planlayacağı faaliyet, proje ve yatırımlarda tüm paydaşların fikirlerinin yer alması kararlaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Ankara için amaç, hedef, vizyon, misyon ve kurumsal değerleri belirledikten sonra projelerini ve faaliyetlerini oluşturacaklarını belirtti.

Ünsal, "Sizlerin de katkılarınızla temel stratejimiz, kaynaklarımızı en optimal şekilde kullanarak en doğru, en çok talep edilen, en vizyoner proje ve faaliyetleri hayata geçirmek olacak." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda hazırlanacak raporlar, kent stratejisini oluşturacak.