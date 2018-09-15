Başkentte numarataj harç bedellerinde yüzde 50 indirim

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kentsel dönüşüm alanlarında bulunan ve yıkılacak yapılarda yaşayan vatandaşların ödediği numarataj harç bedellerinde indirim kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis, 2. Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında riskli yapı kategorisindeki gecekondulardan alınan numarataj harç bedellerinde yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda görüşülen başkanlık yazısında, "Belediye Meclisinin 15 Aralık 2017'de aldığı 2521 sayılı karar doğrultusunda, her yapıdan bir defaya mahsus olmak üzere numarataj harç ücreti alınmaktaydı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan alanlarda, yıkılacak yapılarda bulunan vatandaşlarımızın ekonomik durumları göz önüne alındığında bahse konu olan harç ödemesi esnasında mağduriyet yaşandığı görülmüş, belediyemizce vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adına söz konusu tüm kentsel dönüşüm ve gelişim alanları için geçerli olmak üzere numarataj harç bedellerinin, mevcut tarifeden yüzde 50 indirimli olarak uygulanması kararı alınmıştır." ifadeleri yer aldı.