Başkentte, kartlı su sayaç değişimine ilgi

ANKARA (AA) - Başkentte 9 bin 335 su abonesinin ön ödemeli sayaçlarını faturalı sayaçlarla değiştirdiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ön ödemeli karta yüklenen suyun beklenmedik zamanlarda tükenmesinin aboneleri zor durumda bıraktığı belirtildi.

Uygulamayı bu nedenle başlattıkları ve şu ana kadar 9 bin 335 abonesinin işlemlerini gerçekleştirdiklerine işaret edilen açıklamada, kartlı su sayaçlarını mekanik su sayacına (faturalı) dönüştürmek isteyen konut abonelerinin "www.aski.gov.tr" adresinden detaylı bilgi alabileceği gibi değişim imkanından yararlanmak isteyen abonelerin de ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı'na müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Orhan Ekinci, kayıtlı 2 milyon 278 bin 239 bin abonelerinin bulunduğuna değindi.

Bunlardan 429 bin 367 ön ödemeli kartlı sayaç abonesi olduğuna işaret eden Ekinci, günlük 100 abonenin, kartlı su sayacını mekanik sayaçla değiştirmek için ASKİ'ye başvurduğunu anlattı.

Ekinci, "Kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçişte yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşlara kolaylık sağlanarak, 10 dakika içerisinde işlemleri bitiriliyor, bir süre sonra da sayaçları takılıyor. Yeni uygulamadan Başkentliler son derece memnun." ifadelerini kullandı.

Sayaçların değişimini konut sahiplerinin yapabileceğine işaret eden Ekinci, sayaç değişimi konusunda şu bilgileri verdi:

"10 yılı geçen sayaçlarda 144 lira 15 kuruş, 10 yılın altındaki sayaçlarda ise sadece güvence bedeli olarak 81 lira 45 kuruş geçiş işlemi ücreti alıyoruz. Abonelerimiz, tapu fotokopisi ve nüfus cüzdanıyla başvuru yapabilir. Bunun dışında konut sahibi başkasının üzerindeki aboneliği kendi üzerine alırken deprem sigortasını (DASK) da yaptırarak, başvuruda bulunabilir."

