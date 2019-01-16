Başkentte kar yağışı

ANKARA (AA) - Ankara'da gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu.Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı.Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda...