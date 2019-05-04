Başkentte kaçakçılıkla mücadele

ANKARA (AA) - Başkentte 4 ayrı operasyonda, 770 paket sigara, 7 elektronik sigara, faturasız 8 bin 500 paket saç bakım ürünü ve kaçak 3 bin 747 elektronik eşya ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Etimesgut ve Yenimahalle'de sigara kaçakçılığı yaptıklarını belirledikleri İ.B.L. ve A.C.K'yi, Altındağ'da kaçak elektronik eşya satışı yapan H.B'yi ve Yenimahalle'de faturasız saç bakım ürünü satan A.E. ile K.S'yi gözaltına aldı.

Aramalar sonucu ekipler, 770 paket sigara, 7 elektronik sigara, faturasız 8 bin 500 paket saç bakım ürünü ve kaçak 3 bin 747 elektronik eşya ele geçirdi.

