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Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.Adem Gaygusuz'un kullandığı 06 BAG 52 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi hastane yolunda Selahattin Bayındır yönetimindeki 06 U 2627 plakalı...

Genel 09.12.2019, 17:28
Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Adem Gaygusuz'un kullandığı 06 BAG 52 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi hastane yolunda Selahattin Bayındır yönetimindeki 06 U 2627 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Gaygusuz ile Bayındır, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#Ankara #BEYPAZARI #trafik kazası
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