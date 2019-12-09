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Başkentte iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.Adem Gaygusuz'un kullandığı 06 BAG 52 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi hastane yolunda Selahattin Bayındır yönetimindeki 06 U 2627 plakalı...
Genel 09.12.2019, 17:28
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Kazada yaralanan Gaygusuz ile Bayındır, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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