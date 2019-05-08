Başkentte gıda denetimi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların sağlıklı gıda maddeleri tüketmelerini sağlamak için yaptığı denetimleri sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre zabıta ekipleri, ramazanda halk sağlığını tehdit eden ürünlerin tespiti ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için kent genelinde denetim yaptı.

- Tatlıdan kuru yemişe kadar sıkı denetim

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından uzmanların da katıldığı Zabıta Dairesi koordinasyonundaki denetimlerde, tatlı üretimi yapan fabrikalardan süpermarkete, pastaneden fırına birçok işletme incelendi. Güllaç ve kuru yemiş gibi özellikle ramazan ayında tüketilen gıda ürünlerinde denetimleri sıklaştıran ekipler, işletme ruhsatlarının dışında öncelikli olarak personelin hijyen belgelerini de sıkı kontrolden geçirdi.

- Sağlıksız gıdalar imha edildi

İş yerlerinin sağlık kurallarına uyup uymadığını, gıda maddelerinin hazırlanma ve satışa sunulma aşamalarını tek tek inceleyen ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünleri belirleyerek imha etti.

- Para cezası uygulandı

İmalathanelerin genel temizliğini kapsayan denetimlerde, hijyen kurallarına uygunluk, gıdaların üretim ve son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin korunması, depolanması, iş yeri açma ruhsatı, çalışma ruhsatı, personelin kıyafeti, hijyen eğitim sertifikası gibi konularda denetim ve kontrollerde bulunan ekipler, yangın söndürme tüpünün tarihinin geçmesi, teftiş defterinin eski olması gibi konularla ilgili para cezası uyguladı.

Kontrollerde işletme sahiplerine eksikliklerini tutanakla bildiren ekipler, uyarıları dikkate almayan işletmelere de faaliyetten men etmeye kadar yaptırım uygulayacak. Zabıt ekiplerinin, sağlık kurallarını hiçe sayarak gıda maddesi üreten, halk sağlığını tehlikeye atan ve yasal mevzuata uymayarak kaçak yollardan gıda maddesi satışı yapan işletmelerin tespiti için çalışmalar sürecek.