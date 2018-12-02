Başkentte eğlence mekanlarında kavga: 6 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da iki ayrı eğlence mekanında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Nene Hatun Caddesi'nde bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 zanlı ise taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yaralılara ambulansta müdahale edilirken bıçakla yaralanan İ.D ise hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, taksiye binip kaçan 4 kişinin bulunduğu grup, durumlarını kontrol ettirmek için Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Bu sırada polis ekipleri zanlılardan 3'ünü yakaladı. Diğer zanlı ise polis ekiplerini fark edince kaçtı.

- Hesap anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı

Bir diğer olayda ise Çankaya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnkılap Sokak'taki eğlence mekanında müşterilerle çalışanlar arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.



