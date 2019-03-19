ANKARA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanlığının himayesinde İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bu yıl üçüncü kez "Dünyada İtalyan Tasarım Günü" etkinliği düzenlendi.

ODTÜ'de yapılan etkinliğe, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Avrupa Tasarım Enstitüsü (IED) Roma Müdürü Laura Negrini ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Program kapsamında yer alan "İtalyan Tasarımında Disiplinsizlik Anlayışı" başlıklı seminerde konuşan Büyükelçi Gaiani, Türkiye'de yeni göreve başlayan bir büyükelçi olarak öğrencilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kendisine bu fırsatı veren üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

Gaiani, "Bu organizasyonu, İtalyan dizaynını desteklemek için düzenliyoruz. 2019'da dünyanın belli başlı ülkelerinde yapılacak 100 farklı etkinlikte İtalyan tasarımı sergilenecek. Türkiye'de bu etkinlikler için Ankara ve İstanbul seçildi." dedi.

Büyükelçi Gaiani, etkinliğin bu yılki ana temasının, "tasarım ve geleceğin şehri, yaşam kalitesi ve yeni yaşam sınırları" olduğunu da söyledi.



Daha sonra konuşan IED Roma Müdürü Laura Negrini, etkinliği anlatan bir sunum yaptı.

Türkiye'de İtalyan tasarımlarını temsil etmenin kendisi için onur olduğunu dile getiren Negrini, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu kaydetti.



Negrini, konuşmasında kalabalık şehir hayatını kolaylaştıracak bisiklet projesinden de bahsetti.



Dünyada İtalyan Tasarım Günü etkinliği kapsamında düzenlenen İtalyan Tasarımında Disiplinsizlik Anlayışı seminerinin ikincisi, yarın Büyükelçi Gaiani ve Negrini'nin katılımlarıyla Bilkent Üniversitesinde gerçekleştirilecek.





