Başkentte Diyarbakır Tanıtım Günleri

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Son günlerde ülkemiz üzerinde yapılmaya çalışılan operasyonlar karşısında milletimizin topyekün karşı durması ve bu oyunu bozma yönünde ortaya koyduğu irade ve kararlılık bütün dünyanın takdirini kazanmıştır." dedi.

Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Diyarbakır Tanıtım Günleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da her yıl düzenlenen tanıtım günlerinin amacının, Anadolu'nun şehirlerini hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmak olduğunu belirtti.

Bu tür faaliyetlerin hem vatandaşların buluşmasına hem de esnafın, sanatkarın ve tüccarın Ankara'ya gelmesine vesile olduğunu anlatan Yıldırım, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti.

Diyarbakır'ın çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığına değinen Yıldırım, "Diyarbakır, Anadolu medeniyetinin en köklü şehirlerinden biri. Güven içinde, keyifle gezeceğiniz bir Diyarbakır var artık. Diyarbakır terörle değil, tarihle kültürle medeniyetle sevgiyle kardeşlikle anılan bir şehir haline geldi. Bize ait bütün değerleri orada görebilirsiniz. İnanıyorum ki Diyarbakır gerçek yönüyle tanındığında ülkemizin kardeşliğine, barışına, huzuruna daha çok katkı sağlayacak." diye konuştu.

Bugünkü tanıtım günü sayesinde vatandaşların Diyarbakır'a olan ilgisinin daha da artacağına işaret eden Yıldırım, etkinliği gezecek kişilerin, Diyarbakır hakkındaki yanlış algılarını bir bir terk edeceğini, gelirken kafalarında oluşan ön yargıların yok olacağını bildirdi.

İnsanların hiçbir ön yargı ve şart olmadan birbirini sevmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bizi kardeş olarak yaratan yüce Rabbimiz 'İnananlar ancak kardeştir' diyor. Biz kardeş olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Eğer birbirimizi seversek bugün yaşadıklarımız mesele olmaktan çıkar. Omuz omuza vererek her türlü zorluğun üstesinden geliriz, daha güzel yarınlara birlikte yol alırız. Güç birliği yaparak vatanımızı daha güzelleştirir, 2023 hedefini, 2053 vizyonunu rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Buna irademiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü iktidarla, güçlü Meclisle ve 81 milyon vatandaşımızın desteği ve kardeşliğiyle bunu başaracak güce sahibiz. Son günlerde ülkemiz üzerinde yapılmaya çalışılan operasyonlar karşısında milletimizin topyekün karşı durması ve bu oyunu bozma yönünde ortaya koyduğu irade ve kararlılık bütün dünyanın takdirini kazanmıştır. Peygamberimiz 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' demiştir. Bizler hep rahmete talip olduk. Aramızdaki kardeşliği, alışverişi artıralım. Birbirimizi daha çok ziyaret edelim. Eğer bunu yaparsak çok daha güzel günlerimiz olacak."

Binali Yıldırım, daha sonra etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 4 gün sürecek etkinliğin açılışı yapıldı.

Eşi Semiha Yıldırım ile stantları gezen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bir stanttaki dokuma tezgahında ipek şal dokudu.

Açılış törenine, ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla katıldı.