Başkentte bazı yollar yarın trafiğe kapalı

ANKARA (AA) - İYİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti tarafından yarın saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Bu kapsamda saat 07.30'dan toplantı sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) ile Talatpaşa Bulvarı Gar Kavşağı istikameti yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yol durumunu dikkate almaları uyarısında bulunuldu.