Başkentli ailelere yürüyen merdiven uyarısı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinden ailelere, çocukların Ankaray ve metro ile alt ve üst geçitlerde bulunan yürüyen merdivenlerin acil durum butonlarına basmalarının tehlikeye yol açtığı uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Alo 153 Mavi Masa"ya yapılan başvurularda yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, bunun da yaşlı, hamile ve engelli vatandaşların mağdur olmalarına neden olduğu yönünde şikayetler geldiği belirtildi.

Bunun üzerine başlatılan teknik takip sonunda güvenlik kameralarının tek tek incelendiği ve sorunun çocuklar tarafından yürüyen merdivenlerin durdurma butonlarına basmalarından kaynaklandığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürüyen merdivenleri eğlence aracı haline dönüştüren okul çağındaki çocukların, acil durumlarda kullanılmak üzere zorunlu olarak bulundurulan 'durdurma butonlarına' basarak kaçtığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Ankaray ve metro başta olmak üzere şehrin dört bir tarafında yer alan alt ve üst geçitlerde yürüyen merdivenleri geçici olarak durduran çocukların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, bilgisizce ve tehlikeli hareketlerde de bulunarak hayatlarını tehlikeye attıkları görüldü. Yürüyen merdivenlerin periyodik bakım ve onarımları yapılmaktadır. Ailelerin ve vatandaşların çocukları bu konuda uyarmaları gerekmektedir."