Başkentin şebeke suyuna sıkı takip

ANKARA (AA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bin 988 noktadan alınan su numunelerini analiz ederek, Başkentin suyunu kontrol altında tutuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı Laboratuvarları Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan merkez laboratuvarında, temiz su, atık su ve bakteriyoloji bölümlerinde sürekli su analizleri yapılıyor.

ASKİ'nin kullanıma sunduğu şehir şebeke suyunun gözetim altında tutulduğu merkezde, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin çıkış noktaları başta olmak üzere bin 988 noktadan alınan numuneler analiz ediliyor.

ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Daire Başkanı Ümit Güven Ulusoy, merkez laboratuvarında içme suyu ile atık suyun kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Çalışma konuları itibarıyla ülkemizdeki kamu ve özel sektör faaliyet alanlarında Türk çevre mevzuatının gerektirdiği ölçüm ve analizleri 34 uzman personelle birlikte profesyonel olarak yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

- Şebeke suyuna sıkı takip

ASKİ İvedik Yerleşkesi'nde bulunan ve son teknolojik analiz cihazların kullanıldığı laboratuvarın, üç katlı yeni binasında hizmetlerini sürdürdüğünü anlatan Ulusoy, "Ankaralılara sağlıklı ve güvenli içme suyu sağlamanın sorumluluğuyla suyu musluklardan alıncaya kadar sürekli kontrol altında tutuyoruz." açıklamasında bulundu.

Ulusoy, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle merkez ilçeleri dahil toplam 25 ilçede mevsimsel olarak su kalitesi izleme çalışmaları yürütüldüğünü, aynı zamanda 26 atık su arıtma tesisinden gelen numunelerin incelenerek raporlandığını kaydetti.



