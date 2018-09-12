Başkente turkuaz yaya üst geçitleri

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, arterlerde yer alan 35 yaya üst geçidi bakımdan geçirilip rengi turkuaza dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul, Konya, Eskişehir, Ayaş ve Esenboğa yolları başta olmak üzere arterlerde bulunan ve tadilatı gereken 35 yaya üst geçidi onarılıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul yolu üzerindeki bir üst geçit de turkuaza boyandı. Bakımdan geçirilen diğer üst geçitler de turkuaz rengini alacak.

Sincan merkez alt geçidinde ise ses geçişini önleme ve dekoratif görünüm sağlama amacıyla kaplama çalışmaları yürütülüyor.



