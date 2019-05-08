Başkent EDAŞ, Kırıkkaleli muhtarlarla bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) - Başkent EDAŞ bölge yetkililerinin Kırıkkaleli muhtarlarla bir araya geldiği bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Başkent EDAŞ'ın faaliyet gösterdiği illerdeki muhtarların öneri ve taleplerini dinlemeye ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmeye devam ettiği belirtildi.

EDAŞ bölge yetkililerinin, 2019 yılının ilk yerel yöneticilerle buluşma ziyaretinde Kırıkkaleli muhtarlarıyla bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te elektrik dağıtım hizmetini sürdüren Başkent EDAŞ, faaliyet gösterdiği illerdeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla muhtarlarle görüşmeye devam ediyor. Başkent EDAŞ bölge yetkilileri, 2019 yılı yerel paydaş ziyaretlerine Kırıkkale muhtarlarıyla bir araya gelerek başladı. Başkent EDAŞ yetkilileri, bölge muhtarlarının istek ve taleplerini dinlemek ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmek amacıyla diğer illerde de yerel yöneticilerle bir araya gelmeye devam edecek."