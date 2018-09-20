Başkan Yüksel TOKİ binalarını inceledi

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede yapımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu.

AK Parti eski milletvekili ve Türk Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ile ilçede yapımı süren 460 konut inşaatını gezen Yüksel, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yatırımın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yüksel, "Yeni model binalar ile ilçemiz güzelleşiyor. Tabi ki bu binalara ek olarak TOKİ tarafından da şu anda modern binalar yapılmaktadır. Hızlı şekilde inşaat çalışmaları devam eden binaların 2019 yılı sonlarında tamamlanması hedeflenmektedir. Bizler de belediye olarak gerekli desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz." dedi.

Alana TOKİ tarafından cami ve ticaret merkezi de yapıldığını aktaran Yüksel, "Gelişen ve büyüyen ilçemiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Gerek hükümet destekleri, gerekse yerel yönetimler desteğiyle bu hizmetleri ilçemize kazandırmanın onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Erdem ise çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Suşehri güzel bir ilçe, hizmetlerle daha güzel olacaktır. Halkımızın AK Parti'ye güveniyle güzel hizmetler gelmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.