Başkan Yüksel, süt ürünleri işleme tesisini ziyaret etti

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede bulunan süt ürünleri işleme tesisini ziyaret etti.

İlçede faaliyet gösteren süt ürünleri işleme tesisini ziyaret eden Yüksel, çalışmalar hakkında işletme sahibi Yaşar Yavuz'dan bilgi aldı.

Tesis hakkında bilgi veren Yavuz, şunları söyledi:

"Tesisimizde günlük 2 ton süt ürünleri işleme kapasitesine sahibiz fakat şu anda bölgede süt bulmakta güçlük çekiyoruz. Suşehri köylerinde yeteri süt olmadığından, Zara ilçesine bağlı köylerden süt toplamaya gidiyoruz. Bu nedenle fazla süt bulamadığımız için günlük ne kadar süt bulursak ona göre işleme yapıyoruz. 3 kişi çalışıyoruz."

Girişiminden dolayı Yavuz'u tebrik eden Yüksel de "Bu gibi tesislerimize destek vermek bizlerin görevidir. Süt üretimine yönelik devletimiz çiftçilere gerekli destekleri vermektedir. Besicilerimizin bu konuda daha hassasiyet göstermesini, Yaşar Yavuz kardeşimize ilçe esnaflarının da ürünlerini satın alarak destek vermesini arzu ediyoruz." dedi.



